中秋連假倒數計時，行政院24日由副院長沈榮津召開「穩定物價小組」會議，了解節前應景農產品及相關物資供應狀況，並責成農委會、行政院消保處及相關部會密切掌握市場供應量價變化，全力調節相關產品供應量、穩定價格，若發現異常情形應即時查處。

沈榮津表示，中秋節將至，物價情勢備受外界關注，請有關單位持續注意相關物資市場行情，若發現異常情形應妥為查處。同時，亦請農委會持續監控應節農產品供應量及產地或批發價格，適時調配貨源，確保節慶所需農產品供應無虞。

農委會表示，中秋節國人習慣團圓烤肉，當令的文旦柚、茭白筍、玉米、甜椒、豬肉、雞腿翅、秋刀魚、白蝦、文蛤等應節產品需求增加。為充裕供應各類農產品，已盤點各項應節農產品節前供給，加強調配市場供需。

農委會指出，今年蔬菜生產情況正常、水果供給量增加，節前第2周台北果菜市場蔬菜平均批發價每公斤30.3元、年減27.9％，水果批發價每公斤45.1億元、年減6％。預計節前5日蔬菜供給量將較平日增加1.8％至1446公噸，水果將較平日增加2.4％至740公噸。

畜產品方面，節前第2周毛豬市場拍賣價每公斤69.8元、年減9.3％。白肉雞、土雞及雞蛋每公斤49.7元、58.3元及46.8元，分別年增14.6％、2.9％及2.1％。鴨蛋產地價每公斤53.3元，年減13.2％，水產品價格每公斤98.2元、年減5.9％。

農委會指出，已協調大宗供銷系統於節前5日，將每日毛豬供應量由9月平日的23,160頭增至24,502頭、增加5.8％，白肉雞由每周450萬隻增至460萬隻、增加2.2％，水產品節前1周平均日供應量將自310公噸增至360公噸、增加16.1％。

行政院消保處表示，經蒐集量販店、超市及便利商店的月餅預購型綠，共有137項商品的品項及規格與去年相同，經價格比較及分析後，約有7成月餅價格不變，另有23％月餅價格上漲、但漲幅多低於10％，整體月餅價格尚稱平穩。

對於近期國內大蒜價格大漲，沈榮津指示農委會主政，法務部及公平會配合，確實分析大蒜整體供需狀況，特別是現在到明年2月產季前的供需情形，邀集相關部會掌握供需缺口並即時因應，並掌握囤積大蒜情形，研議穩定蒜價措施。

此外，沈榮津請經濟部及農委會，嚴密掌控黃豆、小麥、玉米等國際大宗物資的近期價格及國內存量變動狀況，必要時協調相關業者，以充裕供應國內需求、維持物價穩定。

經濟部指出，受主要產地氣候不佳、中國大陸需求強勁影響，導致近期小麥及黃豆等國際大宗物資期貨價格自7月以來呈現上揚情況。不過，因國際市場供應仍充足，加上新冠肺炎疫情及中美貿易戰致使需求不如預期，預期未來期貨價格可望趨穩。

經濟部表示，目前國內可掌控的黃豆及小麥供應量充足，分別可供應約5.7、7.5個月使用量。國內相關衍生商品的麵粉及沙拉油出廠價格變動尚稱穩定，已責成台糖配合政府穩定物價政策，建議民生必需的沙拉油（3公升）零售價不調漲。

(時報資訊)