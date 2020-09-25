行政院長蘇貞昌24日出席「2020台灣創新技術博覽會」開幕典禮時表示，政府推動「5加2產業創新計畫」與「6大核心戰略產業」，希望提供舞台使業界演出精彩，同時透過跨部會合作，盼讓台灣成為一塊創新寶地，也讓世界看到台灣的與眾不同。

蘇貞昌表示，此展原名「台北國際發明暨技術交易展覽會」（Taipei International Invention Show & Technomart, TIIST），不僅名稱太長、且英文也沒有台灣，現在改為「台灣創新博覽會」（Taiwan Innotech Expo, TIE）十分簡單明瞭，也是一種創新。

蘇貞昌強調，台灣連2年獲「世界經濟論壇」（WEF）評比為全世界4大超級創新國之一，與德、美、瑞士並列。而創新無所不在，台灣人靠的是良好的教育、自律與努力，而且是自由、民主、開放的國家，所以能不斷創新、不會被限制在框架或教條中。

蘇貞昌認為，應好好讓世界看到台灣的好，是世界不可或缺的一塊、也能對世界做出貢獻。因此，蔡英文總統推動「5+2產業創新計畫」與「6大核心戰略產業」，希望政府提供舞台、讓業界演出精彩，透過跨部會合作，讓世界看到台灣的不一樣。

蘇貞昌感謝跨部會共同努力推動台灣創新，而且要拿出成績，並呼籲產業界、銀行等能為創新提供機會。他強調，政府以納稅錢來補助各部會，也請各部會檢視在創新方面有沒有做出成績，可作為評斷標準，認為政府帶頭創新，也可以帶動民間往此方面努力。

(時報資訊)