時力立委王婉諭在衛環委員會召委選舉時，將召委票投給民進黨立委洪申翰，引發外界質疑「時力是民進黨側翼」，但後來洪則把召委讓給綠委陳瑩。她在臉書表示，「針對洪委員禮讓召委，雖然意外，也感到有些遺憾。」對此，資深媒體人黃暐瀚則批，「王婉諭說『我是投給洪申翰』！這話就外行了。」

本屆立院衛環委員會共15席，國民黨5席、民進黨9席、時力1席。本次召委選舉，國民黨推蔣萬安，民進黨推陳瑩、洪申翰，昨日王婉諭投綠營洪申翰，最終蔣、陳、洪3人同為5票，抽籤3搶2，蔣萬安及洪申翰抽到，結果洪禮讓給陳瑩。

王婉諭在投票當天上午，也在臉書上說，作為藍綠之外的關鍵一票，先說結論，今天這一票我會投給民進黨推選的洪申翰委員，因衛環上除了美豬美牛外，還有兒少、精神衛生領域，過去也有過和對方合作的經驗，因此才會投給洪；她後來也強調，事前並不知道洪申翰會禮讓，雖然意外，也感到有些遺憾。

而針對此結果，黃暐瀚則說，王婉諭委員有四種投法，第一，投藍5、4、6蔣萬安勝出；第二，投綠5、5、5三人抽籤；第三，投自己5、4、5、1蔣萬安勝出：第四，投廢票5、4、5、1蔣萬安勝出；他認為因為不信任國民黨，時代力量不想投給蔣萬安，這點不難理解，不過先前開公聽會，衛福部理都不理，時力才剛抱怨過官員，怎麼就沒想過，讓「在野力量」，搶下衛環的「一席召委」呢？

王婉諭說，「我是投給洪申翰」，對此，黃暐瀚批，「這話就外行了。」他分析以衛環「綠9藍5時1」的席次比，王婉諭委員投洪申翰，就是注定要進入「抽籤」；既然是抽籤，自然就有藍綠各一席的可能。民進黨原本規劃「陳瑩、劉建國」當召委，因為王婉諭說想支持洪申翰，才換了資歷尚淺的洪申翰上來配票，妳怎麼會不知道，如果只抽一席，民進黨的召委順序，是陳瑩優先？「說被騙，太沈重，時代力量這次三席立委，全部支持民進黨，沒有意外。」

另外，黃暐瀚也強調，「再說一次，時代力量跟王婉諭委員，當然可以投給民進黨，當然！但這是一種選擇，既然已經選了，就不要怪別人，叫你們側翼，笑你們小綠。」

(中時新聞網)