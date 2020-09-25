騙西門町大地主3億多元，北檢今晨將吳旭昇、陳柏良與中間人徐國峰3人聲押禁見。（圖／翻攝自中天電視）

百億富商西門町大地主吳振隆，因為2張圖被騙3億多元，北檢今晨依詐欺罪及串滅證之虞，將吳旭昇、陳柏良與中間人徐國峰聲押禁見。(示意圖／中時資料照)

更新內容09:00)綠興國際公司負責人吳旭昇及展霖生化基因公司董事陳柏良、中人掮客徐國峰，利用與虛偽的「台北醫學大學生化學科」合作意向書圖檔，2年間設局向身價百億元的西門町地主吳振隆詐得3億餘元，台北地檢署指揮調查局北機站搜索約談，移送北檢複訊後，檢方依詐欺罪嫌及有串證之虞向法院聲請羈押禁見吳、陳、徐等3人。

此外，展霖生化公司掛外負責人陳武宗及同案共犯楊湘麗，紀仁和則諭令各以20萬元交保。

涉詐「西門町富豪」3億元 3人設局投資凌晨遭聲押

檢調接獲檢舉，吳振隆經徐國峰介紹認識58歲的綠興國際公司負責人吳旭昇經，2014年10月間吳旭峰傳了2個圖檔給吳振隆，內容分別是綠興國際公司、展霖生化基因公司與台北醫學大學生化學科的產學合作意向書，以及綠興國際公司、陳柏良與台北醫學大學生化學科的合作意向書。

吳振隆看到意向書圖檔，誤以為吳、陳等人與北醫合作投資牛樟芝新藥事業，由於牛樟芝被廣傳有抗癌效果，但是生技事業很深奧，被害人認為吳旭昇很專業，依吳的建議投資，在台南斥資8億元合組生化科技公司，並由吳全權處理牛樟芝投資，但是到2016的2年時間吳振隆完全沒有收到任何分紅，實際上吳、陳根本沒有投資生技事業，吳旭昇也沒有提供被害人任何文件、資訊。

由於2年時間吳、陳等人完全沒有帶被害人「參觀」過投資事業，而且合組公司的大量交易都是虛偽的，資金流到陳柏良的私人帳戶讓陳買房、買車，吳振隆於是向台北醫學大學查證，才知道北醫只有生物化學暨細胞分子生物學科，根本沒有生化學科，也根本沒有投資牛樟芝研發，更沒有跟吳旭昇等人簽合作意向書，被害人才驚覺上當，向調查局北機站檢舉。

今年2月，吳振隆買下台北市信義區《聯合報》舊址改建的「聯合大於」，位於25樓的豪宅，且用現金全數付清，可見財力相當雄厚，低調的富豪吳振隆，30多年前靠著接手JUN服飾發跡，之後陸續成為HBO台灣代理商、俊貿國際公司董事長，還有台南新永安有線電視前董事長。

2016年吳振隆將台南新永安有線電視，以數10億元賣給「台灣數位光訊科技集團」，不只是有線電視大亨，吳振隆對收購房地產也很有興趣，除了在忠孝東路、仁愛路都有資產外，2017年吳振隆花22億，買下每坪1407萬的西寧南路大樓；他在西門町的資產還包括，年租金高達1.2億元的漢中街、峨嵋街口「JUN PLAZA大樓」、峨眉街「THE BODY SHOP」、武昌街二段「ABC-MART」，粗估資產達百億元，讓吳振隆成為西門町地王。沒想到這位成功的百億富商，卻被2張圖騙了3億多元。

(中時新聞網)