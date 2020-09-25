京東方宣布計畫收購中電熊貓Gen8.5的80.831％及成都Gen8.6+的51％股權，2020年京東方(BOE)在B17(Gen 10.5)產線加入後，產能比重約占整體大世代產線21.1％；而中電熊貓(CEC Panda)南京8.5代線與成都8.6代線比重合計約占4.7％。若收購成功，京東方將可掌握整體市場超過四分之一的產能面積，2021年更有機會將占比推升至28％，全球第一的地位將更穩固。TrendForce認為，大陸面板產業未來將透過以京東方為首的無色彩專業面板廠，憑藉自身技術能力和產能優勢擴大市占；以華星光電(CSOT)為首，除了具面板技術能力還擁有自家集團品牌的支持，藉由集中資源、分兵進擊的模式，將使大陸供應鏈掌握全球整機與面板端的主導權。

今年面板各應用別的出貨數量，京東方於電視、顯示器、筆電等應用市場皆已位居龍頭，若再加上中電熊貓南京8.5代線和成都8.6代線的出貨量，預計京東方在電視面板市占率將由18.5％提升至23.3％；顯示器面板市占率由27％提升至31.7％，筆電面板市占率由27.3％提升至31.5％，京東方將大幅拉開與第二名的差距。

京東方長期以IPS為技術發展主軸，而中電熊貓的電視產品則聚焦VA技術，除了能與IPS產生互補效果，還可加深京東方與一線品牌廠的合作關係。此外，中電熊貓的8.6代線將能補足50吋與70吋等京東方較缺乏的項目，使其電視產品的尺寸組合更加豐富。筆電方面兩者皆以IPS技術為發展方向，相較於京東方以a-si製程為主，中電熊貓則全面主打低功耗IGZO技術，可補足京東方較缺乏的遊戲型筆電或節能規格的IT產品。

另一方面，以往中電熊貓與同屬中電集團的全球最大顯示器代工廠冠捷(TPV)有深度合作，因此京東方整併中電熊貓也將牽動後續供應鏈的關鍵。由於目前南京六代線動向尚不明朗，除了產線設備較為老舊，加上主要技術為TN與VA，若未來能改造為IPS或VA技術，則未來有望提升產線價值。

(時報資訊)