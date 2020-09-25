周四美股隨著美國兩黨期望重啟紓困案談判，新屋銷售數據優預期，科技股起飛、金融股衝高，但尾盤蘋果和微軟回吐部分漲幅，科技股漲勢有所減弱；終場美股四大指數漲幅介於+0.20~+0.97%；蘋果+1.03%；AMD +1.46%；台積電ADR+0.59%；聯電ADR+1.38%。

在蘋果、亞馬遜和 Netflix領跌下，周三美股四大指數股大幅下挫，周四台股以跳空跌破季線的12,487.48點開出，在停損停利賣壓出籠下，指數震盪走低，終場加權指數以下跌319.5點的12,264.38點作收，跌幅2.54%，成交量2443.71億元。三大法人合計賣超487.8億元：外資賣超436.77億元、投信賣超7.44億元、自營商賣超43.58億元。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

1、量能：價跌量增，持續整理格局。

2、均線：跌破季線(60日線)，且短天期均線走跌，指數持續整理。

3、技術指標：KD在9月22日出現死亡交叉後，周四K、D開口持續擴大，未出現黃金交叉前持續整理。

櫃買指數下跌2.03%，收在161.81點，跌破季線持續整理，支撐約158點附近，壓力約在164點附近。

觀盤重點：指數跳空跌破季線，且短天期均線走跌，KD死亡交叉且開口持續擴大，未出現量增縮腳K棒前，指數恐持續整理。(日盛投顧提供)

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