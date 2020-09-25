微軟於年度Ignite大會中宣布，與高通技術公司更深入的合作，以進一步增強由高通Snapdragon運算平台驅動的Windows 10裝置的效能和應用程式相容性。

微軟App Assure with FastTrack計畫是一項服務，主要是在幫助客戶、開發人員和獨立軟體供應商解決應用程式相容性問題，合格的客戶無需支付任何額外費用。此次宣布擴展計畫範圍顯示微軟致力於在Snapdragon運算平台驅動的Windows 10裝置上提供出色的體驗，讓最終使用者在使用應用程式時擁有始終如一的體驗。這項計畫的其中一個重點是與供應商合作提供Snapdragon運算平台上Windows 10應用程式的相容性，以便在任何地方工作的用戶都可以放心地在Snapdragon驅動的裝置上使用Windows 10應用程式。這項宣布也是由Snapdragon驅動的PC重新定義行動運算體驗的又一個重要里程碑。

高通技術公司資深副總裁暨運算與邊緣雲部門總經理Keith Kressin表示，行動運算的未來將集中在輕薄無風扇筆電和二合一筆電的速度和靈活性、5G和4G LTE連網以及連續數日的電池壽命上，以在移動環境中實現驚人的生產力、學習和娛樂體驗。Snapdragon運算平台引領這個創新的新時代，讓消費者享有突破性的體驗和最先進的5G PC，預期微軟App Assure計畫的擴展有助於確保搭載Snapdragon的Windows PC提供絕佳的用戶體驗。

(時報資訊)