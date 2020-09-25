國民黨不分區立委張育美「進廠維修」前，眼袋較明顯，略顯疲態。（圖／摘自張育美臉書）

國民黨不分區立委張育美，先前質詢時大聊自家寵物Lulu，還對著照片隔空嬌喊「Lulu親親」、「我愛Lulu」，在當時引起網友熱議。近日，傳出她趁8月立法院休會期間「進廠維修」，驚人轉變讓同黨女立委看了也很心動，也想去試試看。

新冠肺炎期間，香港出現全球首宗寵物狗感染個案，愛狗人士張育美非常擔心會爆發棄養潮，因此在立院質詢時，針對此議題詢問農委會因應與做法，甜喊「Lulu親親」、「Lulu，I love you！我每天都這樣子，牠是我的小狗，我超級喜歡牠」，讓她瞬間爆紅。

立法院新會期開始，張育美似乎有點不一樣。據《三立》報導，原來在休會期間，張育美去動了割眼袋手術，不僅看起來變年輕，眼睛也變有神了，她表示，只要一累隔天就會有眼袋，才想去修一下，現在小編都說不用修圖了。

進廠維修效果好，讓同黨女立委也想試試看，葉毓蘭這暑假打了肉毒消除抬頭紋，她說，可能明、後年也會去割眼袋。陳玉珍則讚張育美手術後很自然，也想看看自己能做什麼改變。

此外，許淑華也曾做過眼袋手術，還推薦給民進黨立委高嘉瑜。前總統馬英九7月也動了眼部手術，經過2個月的調養，眼神變深邃，整個人看起來年輕不少。

(中時新聞網)