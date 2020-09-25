台南市議會定期大會昨日（24）開議，當面詢問台南市市長黃偉哲是否支持本土豬肉？是否願吃含萊克多巴胺豬肉？黃直接表明，自己只吃台灣豬，不吃美國任何豬。黃的回答，讓韓粉大讚「民進黨最後的良心」，認為其表現遠勝過黨內其他一味強詞奪理的「護航仔」。

根據《自由時報》報導，國民黨團特別在台南市議會定期大會準備了兩塊看板，一塊寫著「支持台灣本土豬肉」，一塊寫著「反對含有『瘦肉精』的美國豬肉」，詢問黃偉哲支不支持本土豬？吃不吃萊克多巴胺豬？黃直言：「我個人不吃美國任何豬。」並補充自己只吃台灣本土豬。

臉書粉絲專頁「韓黑父母不崩潰」昨日發文，稱許「偉哲挺本土豬，拒吃瘦肉精美豬」之舉，指出政府任何決策最可憐的還是人民，尤其身為市長更該為小市民把關，包括產地認證各項措施，不能讓市民身處食安危機中；「黃偉哲當場表態，支持台灣本土豬，他個人不吃萊克多巴胺豬」，當為全台市長表率，遠勝民進黨內其他為護航而護航的「護航仔」。

文章一出，迴響熱烈，獲得超過1000個讚與數十次分享。有韓粉大讚黃偉哲是「民進黨最後的良心」，其他韓粉則留言：「真要評論民進黨，我個人覺得黃偉哲算有良心的」、「能在政黨考量下說實話，還算可以呀」、「高雄人真的可憐啊，不過，自找的」、「黃偉哲算民進黨內的清流」、「不像有人都坐視不管」。

(中時新聞網)