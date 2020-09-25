小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（25日）財經重點。

【1】外資大賣超 今年已逾7千億

外資24日狂倒台股436.8億元，是今年來單日第二大、史上第六大賣超，累計全年賣超上市櫃逾7,100億元，刷新歷史新高紀錄。外資券商人士歸納，台股24日跳空破季線引動停損賣單，加上歐美疫情高峰再起、對美總統大選帶來的國際關係動盪等三大不確定性，激發機構法人「提前休假」想法，接下來國際資金進出與指數表現，恐都陷於觀望。

【2】股匯雙殺 台股破季線

台股24日上演股匯雙殺戲碼，外資大賣台股成元凶，新台幣匯率重挫1.02角，創下逾半年單日最大跌幅，加權指數也一舉摜破季線關卡，驚跌319.5點，康和證券投資總監廖繼弘及永豐投顧總經理李學詩表示，台股宜力守12,144點，關鍵在台積電及美元指數。

【3】鄭貞茂接掌陽明海運

國內第二大、全球第九大貨櫃航商陽明海運董座確定將換人，將由現任陽明董事，國發會副主委鄭貞茂接替現任董事長謝志堅，全案已送至行政院核定中。鄭貞茂將於10月1日正式履新，他也是民國81年陽明股票上市以來首位非海運專業的董事長。

【4】央行趁勢助貶 台幣單日重挫1.02角

國際美元轉強，讓中央銀行趁勢大打「助貶」順風牌，24日因外資在台股大逃殺且賣股後匯出，新台幣開高後迅速走低，午盤央行更順勢加踹「半角」，讓新台幣一舉貶回29.318元，單日貶值1.02角，創下逾半年單日最大跌幅，總成交量15.12億美元也創逾半年新高。

【5】砸121億人民幣 京東方併中電熊貓 對決台廠

大陸面板廠京東方宣布以人民幣121億元的代價，收購中電熊貓位在南京和成都的兩座8.5代／8.6代廠，這也是中國面板產業有史以來最大的併購案，京東方全球市占率更擴大到逼近三成的水準。

(中時新聞網)