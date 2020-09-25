米酒是廚房必備的調味品，但有網友發現，全聯販售的兩款米酒，成分、酒精濃度都相同，僅差了一個「純」字，價格卻差5元，讓她好奇兩者到底差在哪？根據台酒官網資料顯示，特級紅標米酒是解取酒頭、酒心的精華，且是純米釀造，因此不少網友喊，貴5元而已，當然要買純的。

網友在「我愛全聯-好物老實說」上PO文表示，在全聯發現兩款公賣局的米酒，分別是「特級紅標米酒」和「特級紅標純米酒」，兩者的成分標示相同，酒精濃度也同樣是22%，但價格卻差了5元，讓她忍不住好奇提問，「到底有什麼不一樣？」

貼文引發網友討論，「純的vs摻食用酒精」、「純米酒是純米發酵製成，米酒是有混食用酒精」、「上次問過台酒，回覆是45元的是米酒的前段萃取米酒頭！一樣都是純米酒，差在前段酒裝瓶和後段酒裝瓶」、「成分組成有差，推薦純米酒，拿來滷牛腱和肉燥好香」、「推純米！味道和口感差很多」、「差$5感覺就是要純的啊」。

而根據台酒官網資料顯示，兩款米酒皆是以蓬萊米為原料，循台灣菸酒公司前身（公賣局）採阿米洛法製程釀造，酒精濃度也都是22%，但特級紅標純米酒」是擷取蒸餾過程中酒頭及酒心等精華陳儲，是純米釀造，完全不添加食用酒精，帶有濃厚米香。

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(中時新聞網)