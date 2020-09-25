一名自稱爸爸在新北市永和分局當警察的小妹妹，因不捨爸爸「下了班還要出席聚餐勤務」，留言給警察局長，希望減輕工作量，並喊話「放我爸爸回家」。局長室相當重視，卻也澄清警察沒有「餐敘」這種勤務，盼了解是永和分局哪位員警。網友笑歪，虧爸爸這下完蛋了；有人認為，是媽媽在背後操刀。

這位小妹妹稱爸爸是警察、在永和分局上班，平常因為工作，能陪伴她的時間彌足珍貴，但又常聽到爸爸說「要排班去吃飯，還不能提早走」，便留言新北市警察局長室臉書粉專「當警察需要常常參加地方聚餐嗎？為什麼要強迫呢？」

女兒非常有禮貌，稱呼局長「阿伯」，最後還喊話「放我爸爸回家陪我可以嗎？」

局長室特地回覆這則留言，指警察並沒有一種勤務叫做「聚餐」，小編一本正經地問：「請問妳的父親在永和分局什麼單位，如方便請私訊職稱及姓名，以利了解狀況」。

看到這樣的回應，網友笑歪，紛紛留言「爸爸完蛋了」、「老爸從此黑掉」、「事情不單純，很可能是媽媽幕後主導」。事情還有後續，原PO只說爸爸姓陳，其他不方便透露，「免得長官找爸爸麻煩」。

新北市警局做出3點聲明：

1.查該分局同仁參加地方聯誼餐敘，均是為了促進與機關、地方團體和諧，以利警察相關勤、業務推動。

2.分局派員參加聯誼餐敘，以各單位主管為原則，並無強迫出席；惟為避免爭議，已請永和分局審慎過濾聯誼餐敘性質，避免佔用同仁與家人相處時光。

3.非常感謝您對警政問題的關心，敬祝身體健康、萬事如意。

新北永和分局員警稱下班參加餐敘，無法準時回家被女兒一狀告上局長室。（資料照）

(中時新聞網)