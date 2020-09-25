日本演藝圈罹患新冠肺炎再添一例，傑尼斯事務所旗下人氣團體「關西傑尼斯8（關8）」，其中一名成員大倉忠義，被爆確診新冠肺炎，目前按照相關單位指示進行10天休養，而與他有密切接觸的成員丸山隆平及經紀人，也將進行2週隔離。

根據日媒報導，大倉忠義20日晚間身體出現倦怠感，隔天便發燒到37.5度，經過篩檢為陽性反應，確定罹患新型肺炎，目前已經接受隔離治療，而和他接觸較頻繁的同團成員丸山隆平以及一名經紀人，經過篩檢後雖確認為陰性，仍會進行2週隔離，至於其他「關8」成員橫山裕、村上信五、安田章大則繼續維持原有通告活動。

傑尼斯負責人表示，大倉忠義在發病後，並未進入傑尼斯事務所大樓或相關設施，目前會對相關人員作好嚴密控管，並隨時注意所有人健康狀態，照常進行演藝與業務活動，呼籲外界不用過度擔憂。

大倉忠義主演BL電影《窮途之鼠的乳酪之夢》，和成田凌展開一段不倫之戀，上映以來獲得大批腐女觀眾支持，明年1月則預定主演富士電視台新戲，演藝事業可說備受看好。

(中時新聞網)