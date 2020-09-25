國民黨立委蔣萬安。（資料照,黃世麒攝）

各政黨已開始布局2022台北市長選舉，值得一提的是，比起4月民調結果，蔣萬安從落後14個百分點，轉為領先陳時中13個百分點。對此，資深媒體人韋安斷言，「台北市國民黨派個『西瓜』都能贏，看來民進黨的麻煩來了」。

2022台北市長選舉各政黨將如何布局，持續引發各界關注。據《TVBS》最新民調出爐，有50%的台北市民選擇支持蔣萬安，37%表示會支持陳時中，9%支持黃珊珊。比起4月民調結果，蔣萬安從落後14個百分點，轉為領先陳時中13個百分點。

而根據《ETtoday新聞雲》最新民調結果顯示，如果國民黨派出立委蔣萬安對上民進黨推出的衛福部長陳時中或基隆市長林右昌，蔣萬安險勝陳時中4.6個百分點。

對此，韋安在《NOWnews》名家論壇撰文指出，第一個要負責的應該是陳時中，因全球疫情還未解除，就去上男性時尚雜誌封面，又去演唱會插花，大家覺得防疫總指揮落跑，不務正業，接著為瘦肉美豬辯護，這些行為讓他斷言「陳時中的民意支持，還會雪崩式地下滑。」

韋安直言，「『台灣安全，人民有錢』是韓國瑜的口號(大家以為他在吹牛)，只要綠政府能夠滿足其中一項訴求，一定能得到多數民意的繼續支持，但這兩項短期內都很難做到，民進黨的麻煩真的來了！」

(中時新聞網)