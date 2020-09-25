假如這項爆料屬實，那麼獨行俠高層記性也太差了點！根據《SI》記者麥克費許25日爆料，獨行俠有意在休兵期間全力招募本季年度第六人快艇前鋒哈瑞爾，完全忘記哈瑞爾不僅曾在今年首輪辱罵過東契奇，甚至疑似給東契奇「埋地雷」。

儘管只是2015年第32順位進入NBA的球員，哈瑞爾本季例行賽卻打出生涯代表作，場均18.6分、7.1籃板，讓他得以擊敗隊友路威廉斯，獲選本季年度第六人，但在季後賽表現低迷，場均跌到10.5分、2.9籃板，也讓他行情下跌不少。

由於哈瑞爾與快艇之間合約已經到期，快艇雖然也有續留他的意願，卻先傳出他在季後賽跟保羅喬治爆發內訌的負面傳言，獨行俠則是想幫頭號球星東契奇找來內線強硬的好手，哈瑞爾自然是不錯選擇，目前鮑威爾很可能變成交易籌碼。

可是哈瑞爾曾在今年季後賽首輪G2，對著東契奇辱罵，「你這該死的白人小孩！」引發相當大的種族歧視爭議，哈瑞爾雖然馬上公開道歉，卻又爆發他在場上疑似想害東契奇腳踝扭傷的動作，獨行俠如此不顧東契奇感受的招募動作，勢必引發球隊內部不小風波。

(中時 )