高雄市議員黃捷，因曾在質詢期間對前高雄市市長韓國瑜「翻白眼」，獲封「白眼女神」，聲量也水漲船高，成「韓黑最愛」、「韓粉最恨」的對象。黃上任後積極與眷村互動，不僅21日走訪黃埔新村，24日更宣布Ubike黃埔新村站設點成功，除表彰黃埔新村作為「台灣第一個眷村」的非凡意義，更直言：「即便我不是外省人、不是眷村子弟，只要有心守護這塊土地，有什麼好對立的呢？」

黃捷昨日（24）在臉書發表《Ubike黃埔新村站爭取成功》一文，寫道：「大家還記得2018年選戰我騎公共腳踏車掃街拜票的畫面嗎？設置公共腳踏車是我相當重視的議題之一，這不只是市民代步的便利工具，更是推動減碳、環保及推動綠色城市觀光所需的基礎交通建設。」並指出：「爭取設點黃埔新村，除了因為這裡是 #台灣第一個眷村，歷史意義非凡；更因為黃埔新村現在匯集了許多文化工作者及特色店家，成為鳳山重要的文化基地。」

黃捷直言：「我一直很希望鳳山過去的文史資產能夠被看見，也積極爭取黃埔新村的資源和發展，不過有網友稱『台獨份子好意思去眷村？』來指涉我沒資格關心眷村議題，這樣的想法讓人覺得可惜。但也有網友過去和我立場不同，看到我為眷村付出的努力而對我改觀，希望我能創造多元和諧的社會景象。」

不僅如此，黃捷更表示：「我的想法也是這樣，大家都是台灣人，歷史更該正面看待，即便我不是外省人、不是眷村子弟，只要有心守護這塊土地，有什麼好對立的呢？台灣早已是兼容並蓄的社會，對於在地的文史紀錄，我們也有責任承先啟後。更何況，今日的黃埔已經不只是『眷村』了，而是乘載著許多熱情的年輕人創業圓夢的角落，我們不能再以過去封閉隔離的思維來看待這個空間，把人往外推。」

(中時新聞網)