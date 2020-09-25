台北市日前清晨，正當許多市民還在酣睡之際，天空突傳來「轟隆隆」巨響聲，讓市民嚇破膽，以為是解放軍打來了！國防部趕緊澄清表示，這是國軍在為雙十國慶預演，請民眾不要緊張。對此，淡江大學教授、前藍委柯志恩直言，民眾會因國慶預演而感到恐慌，是因有預期大陸可能會開戰的心態，而且她也發現大學生改變看法，本來以為大陸會打來，但現在他們認為兩岸真的有擦槍開火的可能。

大台北市區25日上午約莫六、七點間，出現「戰機」高速掠過，不僅發出「轟隆隆」巨響且戰機不只一架，讓不少民眾大一早被吵醒，嚇破膽以為兩岸真的開戰了！對此，國防部趕緊澄清表示，這是幻象等戰機在為國慶預演做路線勘查，並非特殊狀況，請民眾不必擔心。

對此，柯志恩昨在政論節目《新聞面對面》上表示，這次國慶飛機預演引起民眾的恐慌，她認為這是因民眾有心理因素存在。她更以自身為例表示，不要說民眾被飛機吵醒受到驚嚇，就連她家隔壁有個從國外回來的年輕人拿一個舉重練身，結果「碰」的一聲掉下來，她就整個人彈起來了。

柯志恩強調，她之前沒有這樣很容易被嚇到的情形，因為現在兩岸式處在可能開戰的狀態，所以有一點風吹草動對她都有一些的影響。

柯志恩更提到，她所教導的大學生對兩岸局勢看法也開始改變。柯稱，上個禮拜，她去問一些學生，他們都還是認為大陸不會打來，但一個禮拜過後，她發現許多大四學生已經認為兩岸有「擦槍走火」的危險，更有學生開始討論是要去台中還是哪裡避難，這種情況上禮拜還沒有發生，但這禮拜卻開始在學生族群中熱議。

(中時新聞網)