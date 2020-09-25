一名美國已婚男子，利用不少亞洲女性迷戀洋男的憧憬，竟假裝是單身，在大陸瘋狂拐騙女性上床，他自稱10年來共上過1242名女子，還語帶輕蔑說：「大陸女生就是好睡」，甚至將偷拍的性愛片，放到色情網站賣錢，誇張行徑讓大陸網友相當憤怒，呼籲當局將他驅逐出境。

綜合陸媒報導，梅納德（Silas Maynard）今年43歲，在大陸擁有多間自由搏擊俱樂部，雖然已婚生子，卻隱瞞是單身，在大陸四處騙女性，甚至在色情網站開設「我在大陸隨意勾搭的妹子」專欄，裡面全是他與亞洲女性的性愛影片，且女主角完全沒打碼。

渣洋男自稱10年來睡遍超過千名陸女。（圖／翻攝自微博）

梅納德聲稱，自己10年來共睡過1242名女子，還自豪約炮完全不需費力，因為女生會主動要求性行為「中國女孩就是好睡」。不僅如此，梅納德還在房內安裝針孔攝影機，偷拍自己和女孩們的性愛過程，有幾名女子在影片中多次表明「不想被拍」，最後仍遭梅納德拍下PO網，

據報導，梅納德睡過的女子包括OL、健身房學員、大學生等，其中不少人還與他穿情侶裝，以為男方認真與她們交往，誇張行徑讓大陸網友相當憤怒，呼籲當局將他驅逐出境。

(中時新聞網)