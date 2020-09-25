經濟部難道只向大同公司說「不」嗎？本刊接到爆料，台中宏騰光電股份公司的7/7股東會，以類似「大同主張涉嫌違法陸資而剔除股東表決權」，剝奪外資行使股東權利，新董事會也已獲經濟部核准變更登記，令過半股東不服，將依法於9/28自行召開股東臨時會，欲藉此搶回經營權。

宏騰光電董事長張仁懷即為7月7日股東會主席，他接受記者電話詢問是否有依此刪除外資股東表決權？他二次說「沒有」之外，還強調「這是他們（指陳情的股東）的說法，跟他們說的不一樣，沒有這件事，而且8月27日回函給經濟部後就核准了喔」。

位於台中的宏騰光電於2008年9月由董事長張仁懷發起設立，張仁懷出自深耕材料配方、光學結構設計等領域的穎台科技，而其在宏騰光電推展的核心技術「Optical Film Extrusion, Stretching and Multilayer Technology」，涉及「反射型偏光增亮膜」TFT，也就是應用於手機、電視機等螢幕面板液晶顯示。

投資宏騰光電的股東、前董事陳世憲說，他就是看好該技術前景，可與目前獨占市場幾近99.5%的３Ｍ DBEF屬於當紅炸子雞的材料競爭，而這個市場商機達15億美元（折合約新台幣439億元），「宏騰光電只要好好提升模具製成的穩定度，若能搶到1%占比率，也有29億元市場。」

陳世憲說他還協助張仁懷邀請友人、新加坡商 TOP CELESTIAL HOLDINGS PTE. LTD 入股投資，於2015年獲得經濟部投資審議委員會的核准許可，共認購宏騰光電 12,000,000 股，占已發行股份58,000,000 股的約20.69%之股權，並持有繼續1年以上，總投資金額達2.16億元。

宏騰光電。（圖／讀者提供）

只是，有股東及董事欲了解近幾年公司營運財務實績，未獲公司提供具體資料之外，也還未拿到應開立持股證明的實體股票予股東，引爆公司經營權之爭。

原在董事會各占一席的法人股東政億工業、新加坡商 TOP於今年股東會改選中，因此並未連任，向經濟部檢舉該場是「違法股東會決議，應無效力」等，進而向台中地院提出告訴，並於8月下旬開庭，法官已要求公司須提出當日股東會的完整錄影資料，協助釐清案情。

而經濟部商業司則在收到以上陳情，並請宏騰光電公司說明後，於9月8日核准申請改選董事及監察人、修正章程的變更登記。

據了解，法人股東政億工業於今年7月27日向經濟部陳情說，「在會議進行之初，宏騰光電董事長張主席（張仁懷）竟挾其主席之姿，以類似近期大同案之手法，向在場股東表示已向本部投資審議委員會確認新加坡商TOP公司為陸資，進而強行剝奪TOP公司行使其股東權...」。

外資股東新加坡商 TOP則委託陳世憲代表出席股東會，「報到時，我就拿不到外資股東的選票，只有拿到自己及代表其他小股東的選票。」陳世憲說，「當場要求會議主席出示投審會相關文件佐證，對方均置之不理」，「逕行宣布剝奪申行使股東權之事，也未詳實記載在股東常會議事錄中」。

陳世憲表示，新加坡商TOP就請投審會確認投資適法性，8月14日就收到回覆說並無宏騰光電股東會主席所指的情況。

「經濟部都沒核准大同的新董事會，為何可以核准宏騰光電的？」已讓該公司超過50%股東聯合起來，將於下周一9/28依法自行召開股東臨時會，討論解除新任董事及其代表人競業禁止限制案，並重新改選董事及監察人案。

記者去電詢問經濟部商業司，二案核准新董事會登記的結果大不同的理由為何？發言人副司長陳秘順指出，由於公司說明及股東會議紀錄都無剔除股東表決權，基於形式書面審查才會同意變更登記為新董事會，而這與大同很清楚說明確實有剔除股東權利的情況有異，二案不能混為一談。

投審會對此回應說，確有接到檢舉外資新加坡商涉及陸資疑慮，新加坡商自己也來函請本會釐清其外資身分。目前仍在調查中，尚無結論。

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(中時新聞網)