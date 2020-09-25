中秋連假補班日小確幸來囉！明(26)日各公司行號都得上班，多上工一天大家難免不開心，為此4大超商紛祭出優惠，包括上班族最愛的咖啡買1送1或買2送2好康、新品茶飲嚐鮮優惠，想為自加油打打氣，就來買一波吧。

●全家便利商店

9/26至9/28透過全家App「隨買跨店取」方式，即可享有單品中杯熱美式咖啡、單品中杯熱拿鐵買1送1優惠，會員每人限購2組。

另外，門市即日起至10/6購買森永牛奶糖拿鐵、森永牛奶糖Q奶茶，可享任選2杯優惠價99元。

●7-ELEVEN

7-11即日起至10月6日推出CITY PEARL珍珠飲品、CITY TEA現萃茶全品項任選第2杯7折，包括人氣黑糖珍珠撞奶、蜜柚氣泡珍珠、四季春青茶、冰淇淋紅茶等通通都有。

●萊爾富

9/26補班日推出結合時令的Hi Café黃金柚香系列新茶飲「中杯熱黃金柚茶」、「大杯冰黃金柚茶」、「大杯冰黃金柚香咖啡」，10/20前可享嘗鮮價39元。

9/25至9/27門市另有多項快閃優惠，十六茶、湖池屋橫綱棒海苔可享同品項買1送1；小牧好好－紅蘋果調味，、御茶園－冰茉綠、茉莉茶園－芭樂檸檬綠茶、LCA酵一下－檸檬多多可享同品項買2送1；Hi Café大冰芒果珍珠牛奶可享單杯特惠價35元；舒潔淨汗爽身濕巾15抽可享4包特價99元。

●OKmart

9/26日推出補班日限定的咖啡、點心優惠，OKCafe大杯冰／熱美式咖啡及大杯冰／熱拿鐵可享同品項買2送2；指定門市輕食甜點櫃的「芋泥菠蘿泡芙」可享第2件6折。

(中時新聞網)