「台灣大哥大日月潭花火音樂會」10月17日開放民眾免費入場，並舉辦「入座搖滾區」的活動，只要身上帶有橘色發光品以及攜帶象徵台灣大哥大品牌識別「聚合為一」“Planet Possible”的彩色風車（橘、紅、綠、藍、紫，任一色以上）到現場，就有機會入坐搖滾區 （前200位）。

現場並捐款給「財團法人博幼社會福利基金會」就有機會獲得明信片、橘色發光手環及彩色風車等多項禮品。此外，於9月7日上線的音樂短片《奇幻書店》，9天點閱觀看已超過百萬，募集粉絲翻唱主題曲《有一種秘密》的活動也在如火如荼舉行中，參與的粉絲有機會成為台灣大日月潭花火音樂會的VIP，入住豪華飯店及入座VIP席，分享心得還可抽momo幣活動，活動辦法刊登在《奇幻書店》FB粉絲團。

台灣大24日舉辦「2020台灣大哥大日月潭花火音樂會」記者會，率性女聲閻奕格、實力唱將卓義峰、以及台灣首屈一指的男高音王典齊聚一堂，搭配樂興之時管絃樂團，率先演出包括《好想大聲說愛你》以及第一代飛兒樂團成名曲之一《我要飛》等歌曲，卓義峰更直接挑戰歌曲的女聲原Key。

樂興之時管絃樂團指揮江靖波也分享今年古典選曲的想法。江靖波將今年主題「Open Possible能所不能」理解成一種心志、態度及信仰，如同今年誕生250周年紀念的貝多芬，他在飽受病痛折磨的數十年間，仍憑一股將藝術留世的信念，創作予後人無限力量的傳世名曲，也讓《命運交響曲》(改編版)成為今年古典曲目的不二首選。

另一首則是表面上看似一齣劇情荒誕的喜劇歌劇－《鵲賊》，這首義大利作曲家羅西尼的作品背後深隱寓意，甚至帶有直指「輿論殺人」的弦外之音，呼應現代社會的網路亂象，面對何謂「正義」的爭論，何嘗不需「能所不能」的勇氣。首度登上台灣大日月潭花火音樂會的閻奕格表示，曾經去過一次日月潭，對當地的湖光景色印象深刻，這次不僅重遊，還可以在美景下唱歌，讓她十分的興奮期待。雖然有多次和交響樂團，甚至是與國樂指揮家父親閻惠昌同台的經驗，但過去以古典或是民族風的作品居多，這次則是第一次以流行樂為主與大型的管弦樂團結合，規格及音場已經超越一般正規演唱會。不會說台語的格格，還特別以拼音標示五月天的《憨人》；而朴樹《平凡之路》與Alan Walker《Faded》的組曲在音樂上更是挑戰，也讓格格對櫻井弘二老師的編曲功力讚不絕口，精彩程度不亞於歌曲本身。 蜚聲國際的男高音王典也七度重磅回歸，讓江靖波老師盛讚，歌唱功力較以往更為卓越。他謙虛的表示，在尋求古典及流行音樂最好平衡點的道路上，是每位音樂表演者永無止盡的挑戰目標，更直言沒有簡單的音樂，只有誠心誠意為音樂奉獻的心意。王典說，過去曾經與格格的父親閻惠昌合作，今年則首度和閻奕格同台，覺得十分有緣。

不僅如此，現場還發現，原來樂興之時曾經在2009年在國家音樂廳演出過由印度前總統阿卜杜爾.卡蘭的詩作，即是由格格在15歲時譜曲的《My Garden Smiles》。此作品由閻奕格在2010年年底發行，更入圍第22屆金曲獎傳藝類最佳演唱獎。而四度參加台灣大日月潭花火音樂會的卓義峰表示，雖然多年參與但年年都還是很戰戰競競，深怕拖累團隊，只要當年有參與「台灣大哥大日月潭花火音樂會」，就會是該年的年度大事，讓他使出渾身解數練習，更覺得每年的曲目都是一次又一次的自我挑戰，就像今年的主題一樣，為了成就每一次的舞台，也不辜負優秀的團隊而讓自己「能所不能」。

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