墨西哥央行調降利率至4.25％ 連續11次降息 09:072020/09/25 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 墨西哥央行24日（周四）再度調降借貸成本，盼藉此振興該國備受疫情衝擊的經濟，不過由於國內通膨攀升，使得調降幅度縮小至一碼。 墨國央行表示，利率決策委員會全體同意將基準利率調降0.25個基點至4.25％，這也是自2019年8月以來連續11次降息。 該央行並指出，儘管經濟在6月與7月開始復甦，但眼前仍存在不確定性與下行風險。 墨西哥為遏止疫情而實施多項防疫措施，但也重創該國經濟，使得過去5次利率調降幅度皆達50個基點。 (工商 ) #調降 #該國 #調降幅度 #基點 #墨西哥 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 窗簾大廠億豐大盤重挫牽連 盤中大跌逾6% 11:572020/09/24 財經 《國際經濟》杜魯道：加拿大進入第二波疫情 12:332020/09/24 財經 8月境外高收債基金 增胖 04:102020/09/24 投資理財 避資產泡沫 外銀籲人行降利率 04:102020/09/25 產業財經 五大行8月新房貸 今年最高 04:102020/09/24 金融．稅務 台灣輸出暴增19人 創單次新高 04:102020/09/24 生活新聞 APEC視訊 虛晃一招 04:102020/09/24 時論廣場 梁國源：台幣28元將成新常態 04:102020/09/24 財經要聞 美大選倒數 美核心資產耐震 04:102020/09/24 投資理財 人行在港發行百億元人民幣央票 獲3.6倍認購 15:232020/09/24 財經 財經熱門新聞 台積電遭狂砍 別搶著進場！專家：恐怖價位還沒來 - 財經 驚爆大危機 專家：台積電400必殺 洩驚人底部？ - 財經 台積電跌不停 外資嘆無奈 - 財經要聞 - 工商時報 離岸風電「2兆大騙局」？ 老謝爆看台積電驚天動作就知道了 - 財經 TikTok生死 美法官要求川普政府一天內決定 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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