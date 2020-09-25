墨西哥央行24日（周四）再度調降借貸成本，盼藉此振興該國備受疫情衝擊的經濟，不過由於國內通膨攀升，使得調降幅度縮小至一碼。

墨國央行表示，利率決策委員會全體同意將基準利率調降0.25個基點至4.25％，這也是自2019年8月以來連續11次降息。

該央行並指出，儘管經濟在6月與7月開始復甦，但眼前仍存在不確定性與下行風險。

墨西哥為遏止疫情而實施多項防疫措施，但也重創該國經濟，使得過去5次利率調降幅度皆達50個基點。

(工商 )