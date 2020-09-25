樺晟(3202)自結8月稅後盈餘為1100萬元，由於子公司股權歸屬母公司部分虧損，單月每股淨損為0.07元，累計前8月每股盈餘為0.12元，隨著營運布局發酵，樺晟樂觀看待未來營運。

為提升公司競爭力，樺晟除既有的電腦線材外，也將公司未來營運發展分為「永續生活與能源工程」、「金融科技與服務」以及「醫養生技與健康」等三大事業體，其中紙容器與公共工程是屬於「永續生活與能源工程」；在「金融科技與服務」部分，除了針對外籍移工與新住民所開發，整合支付、商城跟遊戲功能的CLC APP預計今年第4季開發上線服務外，於柬埔寨成立的子公司也已取得包括信託、基金管理公司、電子支付、微型金融公司等相關金融執照，正式展開布局；在「醫養生技與健康」部分，樺晟則是看準未來再生醫學的商機，正與知名生技業者洽談合作計畫，目前已進入最後細節確認階段，待合作案確定後，將可藉由雙方優勢，加速拓展醫養與再生醫學市場。

受惠WFH(Work from home)帶動電腦線材出貨暢旺，且紙容器、公共工程等新事業營收逐步放大，加上且新事業毛利較高，帶動毛利率提升，讓樺晟營運漸入佳境，由於近期股價強勢，應主管機關要求公告獲利自結數。

樺晟自結8月合併營收為3.77億元，稅前盈餘為1200萬元，稅後盈餘為1100萬元，由於歸屬子公司股權非屬於母公司持有計算之損益有獲利，歸屬母公司部份則虧損，單月每股淨損為0.07元，累計7月及8月合併營收為7.3億元，稅前盈餘為3000萬元，稅後盈餘為2800萬元，每股淨損為0.01元，累計前8月每股盈餘為0.12元。

(時報資訊)