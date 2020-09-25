雖然美國請領失業給付人數意外增加，但數據顯示新屋銷售大幅成長，重新點燃對美國經濟復甦的信心，近來受挫的科技股再獲投資人青睞，周四華爾街股市震盪收高。

在初次請領失業給付人數報告發布後，美股盤初走低，標普500指數一度較9月2日觸及的盤中高點下跌10%，為近幾日來第二次發生。數據顯示上周（截至9月19日）美國初次請領失業給付者達87萬人，較前一周的86.6萬人增加，並超出市場預期的85萬人。

華府提出新紓困振興方案的消息帶來正面效應，帶動標普500指數站上盤中高點。報導指出，美國眾議院民主黨陣營正在制定一項規模為2.2兆美元的新冠振興計畫，可能於在下周付諸表決，眾議院議長佩洛西則重申她已準備好與白宮展開協商。

惟Bright Trading LLC交易員Dennis Dick表示，盤勢劇烈震盪顯示謹慎氣氛籠罩市場，推動股市動能的氣氛已經大幅改變，擔心錯過機會的氛圍已轉變成對實際虧損的恐懼。

周四收盤，道瓊工業指數漲52.31點或0.20%，為26,815.44點。標普500指數漲9.67點或0.30%，為3,246.59點。那斯達克指數漲39.28點或0.37%，為10,672.27點。

蘋果、亞馬遜、輝達和臉書等在經濟不確定性升高時表現突出的股票全面上揚。蘋果、微軟分別收漲1%與1.3%，帶領科技股走高。Alphabet漲近1%，亞馬遜漲0.7%，網飛漲0.5%，臉書漲0.2%。

房屋建商類股收漲0.73%。美國商務部公布美國8月新屋銷售創下近14年來新高。本周稍早發布的8月成屋銷售亦接近14年高點。

Federated Hermes首席股市策略師Phil Orlando表示，儘管有一些數據不佳，但從汽車銷售、房市與整體消費者支出等數據來看，美國經濟正走在一條強大的V型復甦之路。

被稱為華爾街恐慌指標的CBOE波動率指數目前仍徘徊在兩周高點附近，預料將在下周的季底前攀升。Spartan Capital Securities首席市場經濟學家Peter Cardillo表示：「關鍵在於波動率指數，該指數尚未達到暗示股市將大跌的程度，因此你可能看到一天出現買盤進場低接，隔一天又湧現賣壓，但隨著9月的最後幾天到來，市場應該會開始出現機構投資人帶動的作帳行情」。

遭Wedbush降評至「表現不如大盤」，Nikola股價大跌9.69%，本周料將創下歷來最大單周跌幅。IT諮詢公司埃森哲（Accenture）本季營收目標不如市場預期，股價收跌7.04%。

(時報資訊)