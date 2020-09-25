陸媒《環球時報》社評25日指出，美國對TikTok進行明搶，完全違背了市場原則和法治精神，是美國政府強行介入下的赤裸裸的霸權行徑。這是極其惡劣的先例，對全球跨國經營的企業都構成潛在威脅，國際社會不應該對此沉默，讓華府形成它可以針對任何跨國企業為所欲為、而世界在一片分裂中只能縱容甚至呼應它那樣做的印象。

社評表示，川普政府這樣幹，完全是出於美國的國家私利，甚至部分出於該執政集團的私利。他們就是不允許一家他國公司擁有挑戰美國同行的競爭力。他們之所以敢這樣出手，完全置商務邏輯於不顧，一定程度上是因為他們認為給TikTok貼上「向中國政府提供美國私人資訊」的標籤，就可以將對這家中國公司的巧取豪奪打扮成一場「國家安全甚至意識形態的戰鬥」，從而讓整個西方世界都樂觀其成。

社評稱，華府在利用美國社會可以理解的自私之心，也在利用西方世界對中國的偏見。這是一種霸凌和逞能，要給美國霸權再增加一份任意吞噬他國有競爭力公司的特權，如果成功，全球科技格局將就此扭曲，將不斷有他國高科技公司成為美國霸權的祭品。

社評表示，華府從在全球圍剿華為開始，不斷將中國高科技公司汙名化，試圖讓世界相信那些公司都是中國政府的情報眼線。但是他們拿不出任何證據，他們一次次製造輿論場的騷動，然而業內人士和多數國家領導人都清楚，這是華府出於政治目的的危言聳聽，所以很多西方國家在華為問題上採取觀望政策，以拖待變。

社評認為，宣揚TikTok比臉書和推特對各國的國家利益構成更大威脅，這是羞辱世界公眾智商的鬼話。

社評強調，TikTok的命運與他國有雄心的公司決非沒有關聯，它們甚至可能是唇亡齒寒的。直面這層含義，讓道義別太憋屈，世界總會多一些公平的希望。

(中時 )