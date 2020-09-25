影后楊貴媚今年以節目《阮三个2》入圍第55屆金鐘獎「益智及實境節目主持人獎」，已是國內外各大獎項入圍得獎常客的她，實力備受肯定。日前她出席公益活動分享近況，透露受暈眩症所苦，在家躺了一個月，連如廁時也必須扶著牆，否則可能會摔倒，後來她雖康復，卻坦言有些後遺症，直說：「現在變很笨」。

楊貴媚7月時參加電影活動時，報平安透露目前暈眩症已好轉，病情發作時不會天旋地轉，只剩左右搖晃，家人知道她狀況嚴重，連楊貴媚的父親都擔心她會忽然走掉，她在家休息時常跟中風的母親互相照料，楊貴媚說：「我就對她說『妳有人照顧妳上廁所，我都沒人照顧怎麼辦』。」

關於舊疾，楊貴媚分享說早年發作時就會想昏睡，以前頂多暈個2、3天，這次發病沒想到長達一個月，因無法好好進食，瘦了約一公斤，「去醫院檢查時，醫生就讓我起立、坐下後，看出我可能是因為血管的問題」，楊貴媚還樂觀說，希望藉此多瘦一點。

據《三立新聞網》報導，楊貴媚最近出席關懷植物人、募捐尿布的活動，被問身體現況，她承認雖然已經可以正常工作，但腦袋有點遲鈍，「現在變很笨，反應變慢，常常忘記東西」，但她看很開，說現在生活準則就是開心輕鬆就好，「不要勉強自己做太多燒腦事情」。

(中時新聞網)