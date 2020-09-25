根據《ESPN》記者羅倫洛維爾25日爆料，隨著熱火菜鳥射手「英雄哥」赫羅在東區冠軍賽G4飆進37分，幫助熱火取得3勝1敗聽牌優勢，他的14號熱火球衣銷售量，竟然一口氣衝到所有網路商店球衣銷量榜首，證明他的人氣完全高漲。

畢竟球迷最愛這種「無名英雄」的故事，赫羅去年選秀第13順位才被熱火挑到，本季例行賽場均13.5分、4.1籃板，卻在季後賽徹底爆發，平均可拿16.5分、5.7籃板，更在他職業生涯第14場季後賽得分全都上雙，表現哪像一名菜鳥球員。

甚至打完前4場東區冠軍賽，赫羅場均20.5分、7.3籃板及5.3助攻，在NBA歷史當中，只有魔術強生、「大鳥」伯德兩大傳奇球星能在菜鳥球季系列戰拿下至少20分、5籃板及5助攻的驚人數據，可見他在東區冠軍賽表現有多出色。

就連魔術強生都發推稱讚這名菜鳥射手，「新人赫羅全力出擊，充分展現他的實力！他砍下37分，帶領熱火搶到勝利，更在東區冠軍賽取得3比1領先。」就連熱火傳奇球星韋德也說，「我愛赫羅現在所做一切，更清楚這是他的一貫打球風格。」

(中時 )