太陽眼鏡也和穿戴式3C應用搭上線！Bose發布兩款全新太陽眼鏡，打破常規，將太陽眼鏡的時尚感與耳機的實用功能集合在一款穿戴設備之中。全新Bose太陽眼鏡運動款、Bose太陽眼鏡貓眼款將在10月15日正式開賣。

全新Bose太陽眼鏡運動款，專為騎自行車、跑步、攀登等戶外運動而生。貓眼款則更適合日常使用，沿襲上一代產品基礎，在設計風格和音質都更加出色。兩款新品均採用Bose獨家開放式聽覺技術（Open Ear AudioTM Technology），並搭載Bose迄今為止最小巧、輕便，近乎隱形的聲學系統，成就了移動音訊領域的新突破：讓使用者感受到，從眼鏡發出的聽覺盛宴。

全新Bose太陽眼鏡運動款和貓眼款，在鏡架兩邊隱蔽地嵌入了極其纖薄的Bose微型聲學系統，沒有多餘的配件，也沒有顯眼的螺絲、接縫或穿孔，甚至完全感覺不到它們的存在。不到50克的重量，讓人幾乎難以察覺，直到開啟開關的瞬間。該2款太陽眼鏡不僅能無線播放串流音樂，還能接聽與撥打電話和使用VPA個人語音助理。

在Bose獨有技術的支援下，兩款新品不僅具備更加豐富、清晰的音質表現。發聲單體配置與聲音朝向定位精確，讓聆聽的內容及對話更加私密，仿如置身於專屬的音訊泡泡中，而旁人幾乎聽不到任何聲音。

(時報資訊)