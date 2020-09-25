新冠肺炎病例斷續升高，加深經濟不確定，亦讓南韓九月消費者信心出現近六個月最大的跌勢。

南韓央行周五公布新數據，九月綜合消費者信心指數(CCSI)來到79.4，較八月的88.2下跌了8.8點。該指數出現自三月以來最大的按月跌勢，三月因第一波疫情侵襲，指數下跌18.5點。九月的指數亦為自四月以來的首次再現下挫。

該消費者信心指數低於100，意指悲觀者人數多於樂觀者。

南韓新冠日增數自八月14日以來皆走在三位數，八月27日日增數曾飆升至441名。政府為遏止疫情擴散，特別在首都圈祭出嚴格的社交管制措施，餐廳晚上停業，中學以下停課，2.5級的警示水準維持約兩周。

韓聯社報導，九月消費者信心下跌，主要為為壓抑病毒擴散而來的管制，讓經濟展望以及家戶財務狀況惡化。

在分項指數方面，民眾對當前經濟狀況的評估下跌12點來到42點；民眾衡量未來經濟前景的指數來到66點，遠低於前一月的75點。

關於民眾對房價前景的測量指數，在九月跌8點，為117點，主要是政府為穩定房市採取措施產生了影響，南韓央行表示。

(時報資訊)