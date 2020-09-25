基隆市政府為了讓在地學生不必舟車勞頓就可以安心就學，同時減輕家長的經濟負擔，讓基隆優秀學子更願意留在家鄉就學，已持續多年頒發獎學金，市府特訂於24日在暖暖高中活動中心辦理109學年度獎勵優秀國中畢業生升學市立高中獎學金頒獎典禮，讓表現優異的學子可以親自感受到這份難得的榮耀。

教育處長林祝里指出，今年度審核結果相較去年增加了49名領獎同學，四所市立高中共有215名設籍本市優秀學生領取獎學金，這次頒獎典禮更是歷年來最多學生領獎的一次，市府同時提撥歷年最高額度的新台幣381萬5,000元獎學金，由教育處林祝里處長親自頒獎，給予這群莘莘學子鼓勵，勉勵他們保持熱忱，彼此砥礪，努力學業，好好學習，將來在社會工作，成為棟樑之材，服務人群，為基隆爭光。

教育處指出，今年獲獎學生中，榮獲最高額獎學金的是暖暖高中白耀倫同學，會考成績為32.6分，獲頒獎學金12萬元，耀倫原就讀暖暖高中國中部，國中三年來從沒補習過，靠著上課認真聽講、自動自發的學習態度，獲得今日的好成績，耀倫相信暖暖高中的師資及課程教學活動等可以引導並培養他未來升大學的競爭力，選擇直升留在暖暖高中繼續努力，期望將來能以繁星入學管道考取自己的第一志願就讀大學。

會考成績30.8分的安樂高中楊明展同學，榮獲獎學金9萬元，明展為安樂高中國中部畢業，因安樂高中推動的「在地教養，邁向優質」、「適性揚才，多元發展」符合他的需求，且考量如至臺北就學需常時通勤，體力不堪負荷，因而就讀安樂高中數理實驗班，希望透過特色課程的訓練，未來可以錄取自己喜歡的大學科系。

同樣榮獲獎學金9萬元的還有暖暖高中徐晟翔同學，會考成績為29.6分，晟翔時間管理適當，總可以將課業與娛樂分配得宜，因距離的考量選擇家鄉就讀，希望可以增加讀書、娛樂及睡眠時間，且晟翔原為暖暖高中國中部畢業，相當熟悉學校環境，同樣留在暖暖高中繼續努力，邁向心目中理想大學。

教育處指出，今年度另有18位同學為25.6分以上獲頒6萬元、49位同學為20.6分以上獲頒2萬元、143位同學為10.6分以上獲頒1萬元獎學金，以及2名同學為體育成績優異獲頒2萬元及5,000元。

近年來，領取獎學金的學生逐年增加，代表了基隆市家長對於四所市立高中積極提升辦學績效的肯定與支持，市府也將持續打造出良好的學習環境，努力規劃優質的學習環境，讓每一位選擇基隆學校的家長放心，讓每一位選擇基隆學校的學生安心學習。

(中時 )