中共黨媒《人民日報》海外版25日發表評論文章〈美國要自欺欺人到何時！〉指出，美國似乎不願放過任何一個抹黑攻擊中國的機會。在百年未有之大變局疊加新冠肺炎疫情的背景下，國際社會隆重紀念聯合國成立75周年，希望以此為契機維護多邊主義，採取一致行動應對危機。然而，美國卻利用這個機會，罔顧事實、造謠挑釁，對中國進行無理指責，肆意散布「政治病毒」。如此顛倒黑白、栽贓陷害的做派，與團結合作、攜手抗疫的國際共識完全背道而馳。

評論表示，新冠肺炎疫情發生以來，中國採取的每一步行動都有據可查、有例可證。無論是第一時間向國際社會通報疫情信息，還是盡己所能向包括美國在內的許多國家提供援助，無不體現出中國公開、透明、負責任的態度。此外，中國在應對氣候變化、保護生態環境等方面作出的努力和取得的成就，同樣有目共睹，任何人都無法否認。美國卻像鴕鳥一樣把頭埋在沙裡，真不知道要自欺欺人到什麼時候！

文章稱，擁有世界最先進醫療技術、最完備醫療體系的美國，如今卻成為世界上新冠肺炎確診和死亡病例最多的國家，箇中緣由值得深思。美國疾病控制與預防中心前主任湯姆·弗里登直言不諱：「如果美國的應對措施更有效，成千上萬的美國人就不會死亡。」即便如此，美國沒有把心思放在抗擊疫情上，而是妄圖用強權裁剪現實，把責任推給太平洋對岸的中國。英國《金融時報》等不少西方媒體一針見血地指出，美國政客不遺餘力地妖魔化中國，「充滿了政治算計」。

評論認為，秕言謬說即便調門再高，終究應者寥寥。前不久，聯合國大會通過一項決議，敦促會員國通過加強國際合作與團結互助應對疫情。這項決議得到了壓倒性多數通過，美國卻投出了反對票。這次，美國又出於一己之私，在聯大期間蓄意挑起對立，製造分裂。可見，在絕大多數國家和國際組織呼籲堅持多邊主義、加強團結合作以應對全球性挑戰之際，美國顯然站在了歷史的對立面，其種種霸權、霸淩、霸道行徑，不得人心，更不會得逞。

文章強調，事實證明，一味地推卸責任、諉過於人，解決不了自己的任何問題，更應對不了人類面臨的共同挑戰。

(中時 )