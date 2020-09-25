能率集團旗下的能率網通（8071）所屬之佳能國際，因新冠疫情讓全球遠距溝通需求大增，遠距教學風潮日盛，代理之遠距線上線下視訊產品IPEVO實物攝影機，已連續創下單月銷售台數新高。也因此一亮眼表現，讓愛比科技將日本市場之銷售代理權也交由佳能國際來運作。

佳能國際於已於九月一日正式成立日本海外分公司ABiCO Japan取得愛比科技旗下實物攝影機產品總代理資格，並聘請Wacom全球知名繪圖板品牌於新加坡、韓國、澳洲及印度成立分公司的藤崎 昇 （Fujisaki Noboru）前社長，擔任ABiCO Japan CEO，未來期待透過藤崎先生於日本及亞太地區長年來的經驗加速開拓市場創造亮眼成積。

因疫情帶來各種商業模式習慣上的轉變，現今北美市占率第一的 IPEVO實物攝影機，即可應用在教育市場線上教學及現場直播展示，透過 Wi-Fi無線方式將攝影影像立即投放至電腦、iOS/Android 裝置、電視、投影機或螢幕上即時與顧客及學生互動，目前美國已有64％學校採用，而創辦人洪裕鈞董事長更是佳能國際密切合作的合夥人，因此佳能國際繼台灣、日本區總代理資格後將近一步投資愛比科技，規劃拓展亞洲其他據點。

展望今年，能率網通不畏疫情影響，在通路事業持續拓展及深耕，並努力發掘明星產品以因應目前市場之潮流，通路足跡也開始跨足日本市場，這些新的佈局對於公司的未來將會有更多之成長機會。

(工商 )