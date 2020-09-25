紓困案正面消息帶動美股四大指數黑翻紅，台股加權指數25日開在12,312.94點，權值電子股台積電（2330）、大立光（3008）、鴻海（2317）、聯發科（2454）同步反彈，帶動加權指數早盤反彈一度逾百點，隨後又見收歛。

受到美國兩黨可望重啟紓困案談判消息帶動，24日美股得以擺脫早盤的下跌逆轉翻紅，四大指數收盤同步收漲。美股道瓊工業小漲0.20％、S&P500收高0.30％、那斯達克收漲0.37％、費城半導體上揚0.97％。

五大科技龍頭都上漲，漲幅以微軟的1.30％，蘋果的1.03％較領先。半導體大多收紅，美光上漲1.85％、高通1.47％，漲幅較大，台積電ADR也收漲0.62％。

群益投顧指出，台股24日開低走低收跌319點，成交量擴增至2,400億元以上，帶量跳空跌破季線。目前3、12日線排列持續偏空，短線技術面仍呈現弱勢格局，主流類股如半導體相關、IC設計、綠能、面板、筆電及零組件、低價轉機。建議參考短期均線變化順勢因應，調節轉弱股降低持股比重，以為因應。

(工商 )