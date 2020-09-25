前立委蔡正元日前爆料，財政部要求公股銀行招聘香港金融人才，每家行庫要雇20人、年薪最少650萬元，遭財政部鄭重否認。蔡正元上午接受廣播訪問時加碼爆料，實情是有些「有力量人士」的子弟在香港，現在想要回台，因此有相關安排，目前已有6家公股銀行通過相關規定，還有一家年薪千萬。

蔡正元上午接受POP撞新聞主持人黃暐瀚訪問時說，在6家公股銀行中，一銀是在上周董事會通通過此案，且董事會是由總經理代理主持，內容就是年薪650萬元，聘20個有工作經驗的香港人才，他相信一銀董事會的紀錄不可能被銷毀。

蔡正元表示，香港銀台灣環境不同，這些人來台也做不出跟香港一樣的業績，且為了避免體制內的反彈，還要為這些人「開黑缺、開黑店」，在外另成立創投公司，以便能用顧問名義進用這些人。

有力量人士的子弟在香港服務，屬中階人士，很擔心港版國安法想要回台，這些人也去不了新加坡，因新加坡要培養本地人才，這些高不成低不就的人要回台，但台灣薪水低又要考試，還要排隊。

蔡正元說，有力量人士他已掌握到，但因為還沒發生，他不方便講，以免被回應「根本沒這回事」。

(中時 )