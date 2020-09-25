關貿(6183)昨天晚間公告董事長異動，董事長許建隆辭職，職位暫由總經理張陸生代理。由於董事長許建隆遭立委點名，利用關貿資源發展外部生意，有違職務操守，許建隆為避免造成財政部與長官困擾，因此主動請辭董座一職。

許建隆2016年8月接任關貿董事長一職，開始進行轉型計畫，從原本B2B業務的發展重點，2016公司轉型朝B2C發展，以每年營運維持10％成長為目標，2017年到2019年營收及獲利持續創下新高，繳出不錯成績。

今年上半年關貿擔任防疫振興國家隊，負責口罩預購系統上線及個人口罩寄送國外，另外，協助政府建置三倍振興券預購系統及藝FUN券登記查詢系統成為防疫國家，下半年陸續認列，今年營運有望再攀高峰。

即使為公司帶領出漂亮成績，但昨日被立委質疑許建隆的秘書在外部擔任董事的公司，承接關貿工程，恐違反公股代表職務操守，許建隆除了否認外，以辭職避免造成財政部與長官的困擾，也獲得財政部核准，並由總經理暫代。

(時報資訊)