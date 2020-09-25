關於元大投信原油正2 ETF（00672L)投資人持續進行抗議活動，元大投信回應，該基金淨值大幅下跌，主要係因國際原油價格崩跌所致。

今早元大投信原油正2指數上揚逾6個百分點，主要是受到美國國會可能就另一輪經濟刺激措施恢復談判的樂觀預期，為黯淡的石油需求前景帶來一絲曙光。

元大投信指出，元大S&P原油正2ETF採取被動式操作，其績效以貼近追蹤指數為原則，今年以來原油市場由於新冠疫情與負油價等因素接連重挫，導致2019年12月31日到2020年9月23日為止，追蹤指數隨著原油期貨大跌，報酬率重挫-97.91%，同期元大S&P原油正2淨值由16.99元跌為0.78元，報酬率為-95.41%，兩者報酬率相當，並無大幅偏離情形；而基金淨值大幅下跌，主要係因國際原油價格崩跌所致，國際間知名之槓桿ETF亦深受影響，並非基金經理人操作不當所致，元大投信確已善盡善良管理人責任。

(時報資訊)