美國眾議院籌款委員會主席尼爾（Richard Neal）周四透露，眾院民主黨陣營正著手擬定一項規模達2.2兆美元的新冠振興方案，可能在下周付諸表決，而眾院議長佩洛西（Nancy Pelosi）則重申，她已準備與白宮展開協商。

美國朝野府院就新一輪新冠肺炎紓困案的協商已經停滯將近7周，眾議院籌款委員會主席尼爾表示，本周已經在進行新的立法工作。被問及制定新法的前景時，他表示法案的輪廓已經存在，「我認為現在是關於時間框架之類的事」。

他預計投票可能在幾天內進行，「眾議院排定於選舉期休會，所以我認為下周進行表決是適當的」。他並表示佩洛西將決定何時提出該議案。

受此消息激勵，美股盤中反彈走高，並帶動標普500指數站上盤中高點。

此前聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）在國會作證時表示，國會需要為經濟擺脫疫情衝擊提供進一步的支持。

佩洛西、參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）、財政部長穆姆努欽（Steven Mnuchin）及白宮幕僚長米道斯（Mark Meadows）之間的正式談判在8月7日破局，雙方因差距過大而未能達成協議。此後，佩洛西與姆努欽透過電話對談。佩洛西周四表示：「我們已經準備好展開談判」。

佩洛西和舒默最初規畫3.4兆美元的紓困方案，但之後已縮減規模至2.2兆美元。尼爾表示，新法案約接近2.2兆美元。部分媒體報導指出新方案可能達2.4兆美元。目前尚不清楚白宮是否會同意這個金額。米道斯此前曾表示，川普將願意簽署1.3兆美元紓困案。

(時報資訊)