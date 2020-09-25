日本富士電視台報導駐日代表謝長廷的畫面中以「大使」一詞稱呼謝長廷，對此行政院長蘇貞昌表示，台灣因為防疫有成，加上各方面努力，被國際肯定，所以越來越多國家願意改稱我方代表為大使。
蘇貞昌今天去立法院備詢前接受媒體堵訪，他表示，台灣越來越被國際肯定，所以無論有沒有正式邦交，駐在國人民、媒體與政府都越來越重視我們派駐的人員，漸漸越來越願意將駐處名稱改成台灣並改稱我方人員為大使，這是正向發展，希望大家繼續加油，只要把台灣穩定、成長，繼續在世界被看見肯定，朋友會越來越多，空間會越來越大。
而對於外交部長吳釗燮坦言目前不尋求與美國建交，蘇貞昌表示，我們希望有越來越多朋友和越來越多的外交空間，所以只要條件與時機適合，都會努力，希望有更多邦交國，這是不變的方向，只要方向正確腳步不停，有一天目標就會達到。
對於近日大陸解放軍東部戰區軍演試射彈道飛彈，蘇貞昌認為，每一顆飛彈都是人民繳交的納稅血汗錢製成的的，把這些錢用來照顧人民應該是國家、政府的責任，不該用來威脅區域和平，無論對於區域和平不尊重的國家怎麼騷擾台灣，政府與人民同舟一命，政府一定堅決維護國家安全，不必浪費人民納稅錢。
(中時 )
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