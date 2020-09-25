日本富士電視台報導駐日代表謝長廷的畫面中以「大使」一詞稱呼謝長廷，對此行政院長蘇貞昌表示，台灣因為防疫有成，加上各方面努力，被國際肯定，所以越來越多國家願意改稱我方代表為大使。

蘇貞昌今天去立法院備詢前接受媒體堵訪，他表示，台灣越來越被國際肯定，所以無論有沒有正式邦交，駐在國人民、媒體與政府都越來越重視我們派駐的人員，漸漸越來越願意將駐處名稱改成台灣並改稱我方人員為大使，這是正向發展，希望大家繼續加油，只要把台灣穩定、成長，繼續在世界被看見肯定，朋友會越來越多，空間會越來越大。

圖為日本官房長官菅義偉與駐日代表謝長廷位於駐日代表處大廳會面。(本報資料照/黃菁菁攝)

而對於外交部長吳釗燮坦言目前不尋求與美國建交，蘇貞昌表示，我們希望有越來越多朋友和越來越多的外交空間，所以只要條件與時機適合，都會努力，希望有更多邦交國，這是不變的方向，只要方向正確腳步不停，有一天目標就會達到。

對於近日大陸解放軍東部戰區軍演試射彈道飛彈，蘇貞昌認為，每一顆飛彈都是人民繳交的納稅血汗錢製成的的，把這些錢用來照顧人民應該是國家、政府的責任，不該用來威脅區域和平，無論對於區域和平不尊重的國家怎麼騷擾台灣，政府與人民同舟一命，政府一定堅決維護國家安全，不必浪費人民納稅錢。

(中時 )