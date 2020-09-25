立法院23日舉行各委員會召委選舉，民眾黨助攻國民黨增加席次，被視為「白藍合作」，適逢瘦肉精美豬叩關，衛環委員會成為執政黨與在野黨激烈交鋒的委員會，而握有關鍵票的時力立委王婉諭將票投給民進黨立委洪申翰，被質疑是「民進黨側翼」，引發一陣討論。臉書粉絲專頁「聲量看政治」分析立院召委爭奪戰，其中王婉諭聲量最高，其次則是洪申翰。

國民黨立院總召林為洲表示，王婉諭若事前不知洪申翰會讓給陳瑩，「那就是被民進黨騙」。而王婉諭表示，蔣萬安是很合理的人，可是國民黨從監院人事案以來不停癱瘓議事，才會投給洪申翰。事前並不知道洪申翰會禮讓給綠委陳瑩，對此感到遺憾。

臉書粉絲專頁「聲量看政治」稍早貼指出，據新聞聲量，近兩日在立法院新聞具有聲量的立委，依序是王婉諭31.90%、洪申翰 Sun-Han27.56%、 蔣萬安15.60%、蘇震清14.63%、立法委員林為洲4.45%、柯建銘、陳超明、江啟臣、游錫堃。

粉專說，在本次的召委選舉中，作為小黨的時代力量與台灣民眾黨，分別採取不同策略。民眾黨採取與國民黨合作，時代力量因部分議題採取票投民進黨。而由於民眾黨策略，國民黨這次取得席次較多。而王婉諭身為衛環委員會，因個人理念票投洪申翰，遭國民黨黨團總召林為洲批評側翼、黃士修則拿再拿小燈泡於王婉瑜傷口上灑鹽。

粉專接著分析，因此，近兩天有關於立法院的相關新聞中，在立委聲量排名的部分，王婉瑜獲得最高的聲量，其次是洪申翰，第三名才是最後獲得召委席次的蔣萬安。

(中時新聞網)