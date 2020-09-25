受美股4大指數止跌激勵，連跌6個交易日總計700點的台股也反彈，在權值股龍頭台積電早盤漲幅近1%帶動下，台股早盤漲逾110點。連低迷許久金融類股也出現近期罕見漲勢，重新站上12300點關卡。

台積電自17日除息後持續貼息，至24日止，6個交易日累計已被外資倒貨10萬張，又受美股連累，早盤反彈5元後漲幅就持續收斂，後勢仍待觀察。股王大立光、聯電等指標股也都在開盤跳多後轉跌，今日盤勢充滿不確定性。

除科技類股，近日跌勢中少數亮點TDR(台灣存託憑證)族群在買盤熱捧下股價上揚，但證交所為抑制溢價過熱，昨宣布自今日起連續10交易日會祭出3大處置措施，影響之下早盤共有泰金寶等多達11檔DR股跌停鎖盤。

群益投顧指出，台股24日開低走低收跌319點，成交量擴增至2,400億元以上，帶量跳空跌破季線。目前3、12日線排列持續偏空，短線技術面仍呈現弱勢格局，主流類股如半導體相關、IC設計、綠能、面板、筆電及零組件、低價轉機。建議參考短期均線變化順勢因應，調節轉弱股降低持股比重，以為因應。

(中時新聞網)