不要不信邪！一名網友分享，某天在醫院當班時，不信邪喝了「鳳梨冰茶」，結果吸管插下去就把各種災難放出來，原先再3分鐘就下班，硬生生拖到晚上8點才走，讓他大呼「我信了！我信你鳳梨之神，可以了吧？」許多網友也分享切身經驗，真的要信！

網友在Dcard上分享，住院醫師需避免幾個「神奇的食物」，其中最毒的就是鳳梨和芒果，一個會很旺、一個會很忙。其他像是鴨胸（壓胸=CPR）、每日C（CPR）、養樂多/多多/多力多滋（病人會多）等食物，吃了也通通會出事。

該名網友表示，他以前其實很鐵齒，覺得自己是受西方科學陶冶的醫師，怎能取信怪力亂神的東西，所以從不忌口，加上自身又超愛吃芒果，直到一年前某天上班時獲得一杯「鳳梨冰茶」，吸管插下去就像打開「潘朵拉的盒子」，把各種災難都放出來。

原PO指出，他當時才喝了一口飲料，就立刻接到遇到兩個患者自拔鼻胃管，接著又遇到兩位急著做檢查的病患，讓他忍不住驚嘆鳳梨的威力，最扯的是，在加班兩小時處理完４位病人後，竞有位阿伯在醫院門口暈倒，便與其他學長姐施以心肺復甦術，再送網心導管室檢查治療，最後離開醫院都已經八點多了。

原PO也說，那天過後，他當科的病人都是十幾床再跑，偶爾還突破二十床。學長推測「鳳梨這種毒素是會慢慢累積、衰退的」不會爆發完後就歸零。總之，鳳梨之力實在太可怕！他也不再鐵齒，變得對鳳梨芒果避之不及。且後來還出「鳳梨加芒果」的手搖飲料，根本是災難！哪天每日C出鳳梨芒果多多一定超HIGH。

貼文引發熱議，不少網友分享血淋淋的案例，在婦產科實習，多日沒人生產，於是大家下班時一人一杯鳳梨芒果冰沙，結果隔天「產房滿床」，那個威力真的是沒讓人失望；也有人說，媽媽拎鳳梨去醫院上班吃，某天突然忙整個班，隔天問他要不要吃完昨天的鳳梨，鐵齒三四十年的老媽也默默說「先不要！」

(中時新聞網)