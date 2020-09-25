資源耗竭、氣候急遽變化等全球性挑戰，反思線性經濟模式下所帶來的環境衝擊迫在眉睫。為加速推動循環經濟的發展，台灣科思創（Covestro）受環保署邀請出席「2020年台灣創新技術博覽會」，並於永續發展館國際展區展現循環經濟於電子電器、運動休閒及時尚配件等領域中的應用方案。

為鼓勵循環經濟產業轉型，環保署沈志修副署長表示，即便因COVID-19疫情，使國內外產業面臨重大挑戰，環保署致力推動循環經濟，鼓勵產業交流與合作，透過臺灣創新技術博覽會，邀請國內外循環經濟領域傑出標竿企業，展現優秀創研成果！

台灣科思創總經理李銘城表示，科思創致力於協助實現循環經濟的發展，並以「完美循環，共創精彩」為全新策略願景，期望透過積極與台灣創新動能展開對話，讓循環理念於各產業遍地開花。

聚碳酸酯等工程塑料具備極高的價值，不應浪費於自然環境中。因此，為使該塑料以不同的面貌重新回到生活的應用領域中，科思創致力於開發創新的材料回收解決方案；透過物理回收維持聚合物的樣態、經過分類、破碎、清洗、重新造粒等過程，進而依照產品應用的物性要求，混合添加20％至75％比例不等的聚碳酸酯（PCS）消費後回收再生料，重新再製成3C消費產品之部分零件：如筆記型電腦外殼，亦或是太陽眼鏡等時尚配件。除了物理回收技術外，未來將持續推展透過化學分解、酶循環、智慧熱分解等方式，使聚合物回到小分子的狀態，進而補足物理回收無法解決的混合廢塑料問題。

為達成關閉碳循環，科思創亦積極從植物生物質及二氧化碳廢氣中，使用可再生的碳原素，生產熱塑性聚氨酯（TPU）材料Desmopan環保系列。同時，考量到產品使用壽命結束後，材料能夠有效率地被拆解、回收，科思創亦嘗試將整雙運動鞋，包含中底、大底、鞋面等部位，全以環保系列的TPU材料製作。這雙概念鞋不僅徹底改變過去以化石燃料製成塑膠的生產模式，更將回收再利用的概念融入產品設計的考量。

讓產品壽命得以延長，也是循環經濟中的重要一環，科思創此次在展場中，亦展示了與艾逸豐台灣分公司（Air Fom）合作開發的無氣輪胎的專利解決方案，可有效免除自行車騎乘過程遇上玻璃碎片或釘子等其他可能導致漏氣爆胎的情境，並兼具輕便、彈性、免維修、可回收四大優點。此款採用科思創材料製成的無氣輪胎與傳統輪胎中使用的丁基橡膠管不同，不僅無須維修保養，更重要的是可回收再利用。此外，該材料解決方案亦可確保自行車租賃公司的輪胎處於良好狀態。

因應循環經濟已逐漸成為全球發展的指導原則，且塑膠產業在線性經濟邁向循環經濟轉型過程中扮演不可或缺的角色，因此科思創持續聚焦「替代性原材料」、「創新回收利用」、「可再生能源」及「聯合解決方案」等四大領域，號召更多價值鏈上的合作夥伴，共同實現真正的永續生產模式。

(工商 )