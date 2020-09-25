供給減少，周四東京天然橡膠期貨反彈近1％；由於橡膠生產業者預計2020下半年至2021上半年產量即將減少，加上日元兌美元匯率走低提供支撐，促使膠價反彈。

大阪交易所-指標2月期貨上漲近1%，報每公斤182日圓；新加坡SICOM-RSS3 10月期貨跌0.3%，報每公斤200.50美分，上海期貨交易所交易最活躍的1月期貨漲近0.6%，收於每噸12390元人民幣。(商品行情網)

(時報資訊)