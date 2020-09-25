《商情》供給減少 東京天然橡膠期貨反彈近1％ 09:432020/09/25 時報資訊 王聖為 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 供給減少，周四東京天然橡膠期貨反彈近1％；由於橡膠生產業者預計2020下半年至2021上半年產量即將減少，加上日元兌美元匯率走低提供支撐，促使膠價反彈。 大阪交易所-指標2月期貨上漲近1%，報每公斤182日圓；新加坡SICOM-RSS3 10月期貨跌0.3%，報每公斤200.50美分，上海期貨交易所交易最活躍的1月期貨漲近0.6%，收於每噸12390元人民幣。(商品行情網) (時報資訊) #期貨 #供給 #東京 #天然橡膠 #每公斤 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》美元走強 紐約白銀重挫近6％ 10:002020/09/24 財經 《商情》憂需求降 棕櫚油期貨連3跌 10:342020/09/24 財經 《未上市個股》永豐實改選新聘3獨董 續推新品拓市 10:172020/09/24 財經 《國際金融》川普發言打擊信心 美股期貨持平 10:342020/09/24 財經 《國際油價》減產利多 原油期貨連2漲 09:432020/09/24 財經 水圳微電網雛型！吉安農民開發微水力發電 獲水保局台電支持 19:272020/09/24 寶島 投資客出來了！ 掃貨近百個新建案 17:202020/09/24 房市新訊 《商情》利空消息打壓 大阪天然期膠跌近3％ 10:172020/09/24 財經 《台北股市》Q4高檔震盪 野村點將 14:322020/09/24 財經 《經濟》中秋節民生物資價量 政院嚴控供需波動 07:442020/09/25 財經 財經熱門新聞 外資大賣超 今年已逾7千億 - 財經要聞 - 工商時報 驚爆大危機 專家：台積電400必殺 洩驚人底部？ - 財經 台積電遭狂砍 別搶著進場！專家：恐怖價位還沒來 - 財經 台積電跌不停 外資嘆無奈 - 財經要聞 - 工商時報 離岸風電「2兆大騙局」？ 老謝爆看台積電驚天動作就知道了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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