台積電ADR收高0.59%，台積電(2330)開高4元為427元，並帶動台股早盤止跌反彈百點。外資已連6個交易日共賣超台積電逾10萬張，致台積電股價連跌7天，呈現貼息。

台積電ADR 24日收盤為78.38美元，漲0.46美元，漲幅0.59%，換算每股為新台幣459.59元。台積電昨日收低在423元；外資昨日大舉賣超台積電4萬1023張，6個交易日共賣超10萬2592張。

台積電目前股價仍受制於月線之下，但守穩季線關卡，仍相對台股強勢。

另外，台積電100%持股子公司TSMC Global周四完成30億美元無擔保主順位公司債定價，5年期發行額度10億美元，7年期7.5億美元，10年期12.5億美元，5年期固定年利率0.75%，7年期固定年利率1%，10年期固定年利率1.375%，籌得資金將用於一般營業。

台積電自17日除息後，股價大跌逾30元，面臨貼息窘境。

台積電17日除息，每股配發2.5元，各界期待台積電快速填息，但受到外資連日賣超，台積電股價表現不如預期。

台積電下半年展望樂觀，第3季營運將再創新高；受惠蘋果（Apple）5奈米處理器需求強勁，超微（AMD）與輝達（NVIDIA）等客戶對先進製程需求熱絡，法人預期台積電第4季業績可望維持與第3季相當水準，不排除有機會續創歷史新高紀錄。

(時報資訊)