外商、台商雙雙擴大投資，桃園工業地產前8月總交易金額蟬聯2年冠軍，隨著工作機會不停增加，外加資金簇擁，桃園重劃區的換屋和置產需求強勁，深耕桃園的在地建商-昭揚建築總監呂雅蕙說，熱錢效應主要帶動口袋較深的長期置產階級，總銷60億元的「昭揚天御」潛銷3個多月已售7成，未來仍看好重劃區仍將是桃園房市熱銷區。

昭揚建築營運策略是不囤地、不留庫存、零餘屋，土地庫存皆位於桃園區，呂雅蕙說，主力獵地重點在中鹿重劃區、青溪特區、龜山楓樹重劃區、中壢、龍安特區等，近5年來在桃園累計買進30筆土地、超過3萬坪，潛在推案量上看600億元，目前已推出12筆建案，全部零餘屋。

「昭揚天御」土地基地面積2382坪，是青溪特區水岸第一排的單一最基地，公司規劃7棟雙併，主力坪數66坪，部份80坪的四房產品，每坪開價36萬，成交均價34萬，共計210戶已潛銷7成，總價帶在2700~3600萬元。

呂雅蕙指出，熱錢簇擁之下，全台房市溫度，各地重劃區受到歡迎表現火熱。今年熱錢效應主要是口袋較深的長期置產客出籠，對桃園重劃區的換屋和置產需求仍持續看好。

(時報資訊)