台海局勢緊張，兩岸開戰一出觸發機率大增。對此，著名主持人謝震武表示，現今許多網友都在網路討論，如果大陸真打來去哪避難最安全，大家都說要跑到台積電旁邊避難，因為解放軍不敢動它。財經專家徐嶔煌也表示，台積電在全世界戰略地位非常重要，因此兩岸要發生衝突也不如外界想像中的容易。

解放軍18、19日共有37架軍機在台海上空及台灣西南部空域活動，不僅侵入台灣防空識別區，其中還有多架殲-10、殲-11及殲16戰機越過台海中線。隨著台海緊張日益升級，對台海兩岸可能發生誤判、意外和軍事摩擦的擔憂也在增加。

對此，謝震武在政論節目《新聞面對面》上表示，如果大陸真的打來，許多網友都在討論哪裡最安全，大家都開玩笑表示，台積電旁邊最安全，因為老共也不想動台積電，大家就知道台積電多重要了。

徐嶔煌也表示，台積電的戰略地位要從兩個層面來看，第一個，台積電擁有全世界最先進的晶圓製造技術，連韓國大企業三星都望塵莫及。第二，以後世界是「超級電腦」的時代，是電腦遙控戰爭的時代，台積電的半導體技術就將掌握關鍵角色，也難怪台積電的地位非常重要。網友的話也的確不是玩笑話，因為台積電旁有很多美商進駐，這些美商都涉及美國的利益，因此美國不會坐視不管。

(中時新聞網)