國防部昨（24）日發布，共軍運8反潛機1架次進入我西南防空識別區，這也是共軍9天來第7度派遣軍機侵擾。前空軍副司令張延廷指出，目前大陸的戰略採聲東擊西，多在我西南區域活動，但其實目標是在北部，提醒國軍應快速調整戰略。

10月1日大陸國慶，10月10日台灣國慶，張延廷在政論節目《新台灣加油》中表示，大陸在政治上會做表態，加大動作，平時表態動作可以降低，派慢速機大概有2個考量，第一個是留空時間久，第二個當然在這方面做情蒐。

主持人廖筱君問，從10月1日到10月10日，大陸加大力度會到什麼程度？張延廷說，他的架次不是2架運8，也不是來個空警200、空警500，可是殲擊機要過來了，從這8天的飛行軌跡來看，西南空域是比較密集的，可以看出他有一個戰略考量。

張延廷分析，共軍在西南空域活動做戰略的吸引，但我軍在北部5縣市是「有彈無機」，包含宜蘭、基隆、台北市、新北市、桃園市，有飛彈，防空飛彈很多，愛國者二型、三型；天弓飛彈二型、三型，但沒有機場。六都有三都在北部，住了1千多萬人，松山機場、桃園機場是國際機場，但沒有戰鬥機，沒有三型的主力戰機進駐，這是空的，大陸在西南方做出戰略牽制、聲東擊西，其實目標指向是在北邊，整個戰略態勢已經變了。

張延廷進一步解釋，北部三都沒有軍事機場，只有彈，彈打出去收不回來，萬一彈在有使用限制的狀況下，你有機，我們可以做重疊、高低配、快慢配，大陸聲東擊西，不要上他的當，提醒國軍要快速機動調整，有必要做北市的空防，因為他一定是目標於北部，現在卻在南部作戰略牽引，讓你做戰略的誤判、做戰略的投資，結果從北部過來。

(中時新聞網)