針對共機頻擾台，國民黨革實院長羅智強要求中國停止武力威嚇，遭媒體人黃智賢批評「是不是搞錯了？請讓我們記得，我們是中國人」。羅智強上午在臉書回應，強調自己是永遠的和平派，反對武嚇、反對武統，反對一切用武力解決國際和區域爭端。

羅智強以「我永遠反對武嚇、反對武統」在臉書發文，表示回敬黃智賢女士說，黃女士對他反對中共武嚇的立場表達了意見，但他要說的是，他是永遠的和平派，我反對武嚇、反對武統，反對一切用武力解決國際和區域爭端的方式。這道理也很簡單，如果一顆飛彈擊中台北，抱歉，這飛彈不會去辨識你是民進黨、國民黨還是沒有黨；抱歉，這飛彈不會去辨識你認為你是台灣人、中國人、或者都是，或者都不是，安身立命在這塊土地上的每一個人都是輸家。

他說，他反對蔡英文煽動的仇中，因為在台灣燃燒仇中，則在大陸必定也同時點燃仇台，這是為什麼原本和平的台海，變成今天的兵凶戰危的對峙。但，正是因為他堅持的是「和平」的價值，他反對蔡英文煽動仇中，也一樣反對中共武嚇乃至武統台灣。「不是拳頭大聽誰的」，這句話不只說給中共聽、也是說給美國聽、說給蔡英文聽的，你們拳頭大是你們家的事，但為什麼，台灣人民要淪為兩強拳擊賽的角力場？

羅智強說，昨天一位朋友忽然問他「兩岸會開戰嗎？他說，我不知道，要戰不戰，決定於習近平、川普和蔡英文的一念之間。朋友又問，如果開戰，待在台北安全還是回鄉下安全？他說，一旦開戰，台灣成為焦土，那有什麼地方是安全的呢？蔡英文、習近平、川普這才是，台灣人民的無奈心聲你們可以體會嗎？

(中時 )