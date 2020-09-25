後疫情時代，全球對自行車需求暴增，無論是組車廠的巨大（9921）、美利達（9914）、愛地雅（8933），或是零組件廠的桂盟（5306）、日馳（1526）、利奇（1517）等，目前訂單滿手、產能滿載，訂單能見度已經看到明年上半年。

前景一片大好的自行車族群，24日受大大盤重挫衝擊、股價紛紛慘跌，25日開盤股價紛紛呈現大反彈；尤其是自行車雙雄-巨大、美利達，盤中平均漲幅逾5％！

其中，巨大開盤最高衝到269.5元、大漲了13.5元，漲幅逾5％。

法人樂觀看待巨大今年度電動自行車、傳統自行車出貨量都將成長，預期2020年營收及獲利雙雙成長可期；明年後疫情時代自行車市場需求旺盛，營運成長腳步不變。

美利達25日早盤股價最高飆到238元、大漲了15元，漲幅超過6.5％。

美利達受惠歐、美電動自行車持續熱銷，在手訂單能見度已看到明年3月。法人表示，美利達第三季歐美市場銷售熱絡，部分車種缺貨卻不至於斷貨，歐美與大陸市場銷售均可維持成長六成的水準；目前在手訂單爆滿，追加訂單的交期大都落在第四季與明年第一季，營收可望逐季攀高。

(工商 )