才剛宣布成為公牛全新教頭的多諾凡，25日被《The Athletic》權威記者查拉尼亞搶先爆料，將跟公牛簽下4年超過2400萬美元，也就是超過台幣7億合約，公牛頭號球星拉文公開歡迎多諾凡加盟，甚至還在第一時間發訊息給多諾凡。

多諾凡從2015年夏天開始NBA執教生涯，隨後5個球季帶領雷霆拿下243勝157敗、勝率高達6成08的優異戰績，且年年闖進季後賽，可是除了2015-16年球季爆冷闖進西區冠軍賽才遭淘汰，其他4個球季雷霆都在首輪就告止步。

如今來到毫無頂級球星坐鎮的公牛執教，多諾凡再也沒有像是韋斯布魯克、杜蘭特、保羅喬治、保羅等人助陣，想在新球季帶領公牛闖進季後賽難度很大，不過他已經提前跟不少公牛球員取得聯繫，其中包含唯一還算「球星」的拉文。

可是拉文的反應相當直接，他除了很開心公牛找來一名執教經驗豐富的教練，更強調全隊從沒想過多諾凡會被公牛雇用，拉文同時相當不捨前教頭波伊蘭上個月遭到開除，「我跟波伊蘭關係不錯，但我已經經歷很多次主帥換人，且理解這種循環。」

(中時 )